подскажите пожалуйста какая часть речи слова правы?
Русский язык
подскажите пожалуйста какая часть речи слова правы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
краткое прилагательное вроде бы.
Гость:
каковы? правы- краткое прилагательное
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