Ребят,только пож не с инета!:* Пожалуйста своими словами :* ^^ §18. Бесполое размножение. №91.Напишите,в чем заключается биологическая роль размножения.Какие различают типы размножения? №93.Охарактеризуйте формы бесполово размн...

Гость: Гость:

1.Биологическая роль бесполого размножения : потомки получаются точные копии родителей ( клоны) и обрадают теми же свойствами. Бесполое размножение часто происходит быстрее, чем половое - т.е это экономия времени. Типы : деление надвое ( простейшие) , почкование ( гидра), пасынки, отростки ( вегетативное размнож. растений ) 2. Амёба делится простым делением пополам. Гидра. Размножается почкованием, от неё отрывается маленькая особь, прикрепляется ко дну и начинает самост. жизнь. 3. Спора - специализованая клетка для размножения. Отличается тем что не несёт генетич информацию и от отца и от матери, а только от 1 особи, т.е. потомки тоже будут клонами.