Составить небольшой рассказ, используя слова. Борется за победу,родители беспокоятся, зависит от спортсмена, крутит колеса, надеемся на удачу, вырывается вперед, друзья болеют, обходит соперников, терпит поражение, болельщики л...

Гость: Гость:

Спорт в раннем возрасте. Ему было всего 8 лет,но он уже достоиный спорсмен!Он борется за победу из-за всех сил!Он хочет чтобы им гордились родители и друзья!Зачастую родители за него беспокоятся ,так как он приходят с занятийй футболом с ранами и ушибами,но он оправдывается что в спорте без этого нельзя.Он думает что все победы зависят от самого спортсмена,от его желаний чего либо добиться.Вот очередной матч!он бегает словно крутит колеса!Все надеются на удачу что именно его команда выиграет! Друзья болеют,болельщики ликуют!И тут он вырывается вперед,обходит соперников...............и терпит поражение!но он не сдается , и пытается еще раз!