Осуществите превращение.Дайте название полученным соединениям. a)C-- больше CO2-- больше H2CO3-- больше NaHCO3 -- больше Na2CO3-- больше NaCl б)Zn -- больше ZnO -- больше ZnCl2 -- больше Zn(OH)2-- больше ZnO-- больше ZnS...

Химия

Осуществите превращение.Дайте название полученным соединениям. a)C-- больше CO2-- больше H2CO3-- больше NaHCO3 -- больше Na2CO3-- больше NaCl б)Zn -- больше ZnO -- больше ZnCl2 -- больше Zn(OH)2-- больше ZnO-- больше ZnSO4

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