Осуществите превращение.Дайте название полученным соединениям. a)C-- больше CO2-- больше H2CO3-- больше NaHCO3 -- больше Na2CO3-- больше NaCl б)Zn -- больше ZnO -- больше ZnCl2 -- больше Zn(OH)2-- больше ZnO-- больше ZnS...
Химия
Осуществите превращение.Дайте название полученным соединениям. a)C-- больше CO2-- больше H2CO3-- больше NaHCO3 -- больше Na2CO3-- больше NaCl б)Zn -- больше ZnO -- больше ZnCl2 -- больше Zn(OH)2-- больше ZnO-- больше ZnSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 (углекислый газ) CO2+H2O=H2CO3 реакция обратима (угольная кислота) H2CO3+NaOH=NaHCO3+H2O (гидрокарбонат натрия) 2NaHCO3 (при нагревании) = Na2CO3+H2O+CO2 (карбонат натрия) Na2CO3+CaCl2=2NaCl+CaCO3 (образовались хлорид натрия и карбонат кальция в осадке) 2Zn+O2=2ZnO (оксид цинка) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O (хлорид цинка) ZnCl2+2NaOH=Zn(OH)2+NaCl (гидроксид цинка в осадке) Zn(OH)2 (при нагревании) = ZnO+ H2O ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O (сульфат цинка)
Гость:
a)C+O2=CO2 CO2+H2O=H2CO3 H2CO3+Na= NaHCO3+NaOH= Na2CO3+CaCl2=CaCo2+ 2NaCl б) Zn+O=ZnO ZnO+Cl2=ZnCl2 ZnCl2 +H2O=Zn(OH)2 Zn(OH)2-H2=ZnO ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w - мутация white - локализован в Х-хромосоме. Мухе дикого типа имеют красные глаза. Гомозиготная красноглаз...
Английский язык
ПОмогите пожалуйста до четверга срочно надо write a short report/ Use the questions for ideas/ 1) Do you like Russian peotry? 2)Who is your favori...
Биология
Ребят,только пож не с инета!:* Пожалуйста своими словами :* ^^ §18. Бесполое размножение. №91.Напишите,в чем заключается биологическая роль размнож...
Русский язык
Составить небольшой рассказ, используя слова. Борется за победу,родители беспокоятся, зависит от спортсмена, крутит колеса, надеемся на удачу, выры...