В 3 классах 71 учеников.В 1 классе учеников на 4 человека больше,и на 3 человеко меньше, чем в 3 классе.Сколько учеников в каждом классе? ОТВЕТЫ: 24,20,27

Математика

В 3 классах 71 учеников.В 1 классе учеников на 4 человека больше,и на 3 человеко меньше, чем в 3 классе.Сколько учеников в каждом классе? ОТВЕТЫ: 24,20,27

Автор: Гость