В 3 классах 71 учеников.В 1 классе учеников на 4 человека больше,и на 3 человеко меньше, чем в 3 классе.Сколько учеников в каждом классе? ОТВЕТЫ: 24,20,27
Математика
В 3 классах 71 учеников.В 1 классе учеников на 4 человека больше,и на 3 человеко меньше, чем в 3 классе.Сколько учеников в каждом классе? ОТВЕТЫ: 24,20,27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(Х-4)+(Х+3)=71 х+х-4+х+3=71 3х=71-3+4 3х=72 х=72:3 х=24 уч.-в первом классе. 24-4=20 уч-во втором классе. 24+3=27 уч-в третьем классе.
Гость:
пусть в первом классе учеников Х,тогда во втором классе ученников Х-4, следовательно в третьем класее ученников Х+3, составим уравнение: Х+(Х-4)+(Х+3)=71 Х+Х-4+Х+3=71 3Х-1=71 3Х=72 Х=24 (это в первом классе) во втором- 24-4=20 в третьем24+3=27
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