Составьте молекулярные и ионные уравнения а)Карбонат калия+хлорид кальция б)карбанат кальция+соляная кислота в)гидроксид кальция +бромоводородная кислота
Химия
Составьте молекулярные и ионные уравнения а)Карбонат калия+хлорид кальция б)карбанат кальция+соляная кислота в)гидроксид кальция +бромоводородная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(|) - осадок а)K2CO3+ CaCl2= CaCO3(|) +2KCl 2K+ +CO3-2 + Ca+2 +2Cl- = CaCO3(|)+ 2K+ +2Cl- Ca+2 +Co3-2=CaCO3(|) б) CaCO3+ 2HCl= CaCl2 +H2O+CO2 Ca+2 + CO3-2 + 2H+ + 2Cl-=Ca+2 +Cl- + H2O +CO2 CO3-2 + 2H+=H2O +CO2 в)KOH + HBr=KBr+H20 K+ + OH- + H+ + Br-=K+ + Br- + H2O H+ + OH-= H2O
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