Составь план своего рассказа Отечественная война 1812 года. всего 6
География
Составь план своего рассказа Отечественная война 1812 года. всего 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вторжение Еаполеона в Россию.2) Бородинская битва. 3)Отступление к Москве.4)Оставление Москвы неприятелю.5)Партизанская война . 6) Изгнание захватчиков.
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