Разберите слово по составу  Необычайный 

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Разберите слово по составу  Необычайный 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необычайный-быч(быть)-корень;не-приставка;ый-окончание;основа-необычайн,приставка-о;ай-суффикс;н-суффикс.
Гость:
Необычайный не -это приставка,обыч-это корень,ый -это окончание ,ай -это суффикс,н -это суффикс,основа необычайн
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