ABCD – параллелограмм, O – точка пересечения диагоналей данного параллелограмма Saod =7,5 найти Sabcd=?
Геометрия
ABCD – параллелограмм, O – точка пересечения диагоналей данного параллелограмма Saod =7,5 найти Sabcd=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sabcd=AD*H, где Н-высота параллелограмма Saod=1/2 *AD*H/2 = 7,5 (по условию) AD*H=7,5*4=30, а это и есть Sabcd. Ответ: 30
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