1 першого дня автобус зи швидкистю70км\год а 2 дня82км\год. Знайди середню швидкисть руху аавтобуса за 2 дни.
Математика
1 першого дня автобус зи швидкистю70км\год а 2 дня82км\год. Знайди середню швидкисть руху аавтобуса за 2 дни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70 +82 = 152 км/ч скорость за два дня 2) 1+1= 2 дня ехал 3) 152 : 2 = 76 км/ч средняя скорость автобуса.
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