Вырази мм:3см5мм;2дм3см;4м3дм
Математика
Вырази мм:3см5мм;2дм3см;4м3дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см, 1 м = 100 см 35 мм, 230 мм, 4300 мм
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