Купили 90 кг. помидоров,их разложили в 6 ящиков по 9 кг и в 3 одинаковых ящика большего размера.Сколько кг. помидоров в одном ящике большего размера.
Математика
Купили 90 кг. помидоров,их разложили в 6 ящиков по 9 кг и в 3 одинаковых ящика большего размера.Сколько кг. помидоров в одном ящике большего размера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 * 9 = 54 (кг) - помидоров разложили в меньшие ящики 2) 90 - 54 = 36 (кг) - помидоров разложили в одинаковые ящики 3) 36: 3 = 12 (кг) - помидоров в одном ящике большего размера. Ответ:12 кг
Гость:
Ищем, сколько кг помидоров в ящика больших вместе. 90-6*9=36; Таких ящиков 3 , значит в ящике большого размера 36:3=12 кг помидоров;)
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