Купили 90 кг. помидоров,их разложили в 6 ящиков по 9 кг и в 3 одинаковых ящика большего размера.Сколько кг. помидоров в одном ящике большего размера.

Математика

Купили 90 кг. помидоров,их разложили в 6 ящиков по 9 кг и в 3 одинаковых ящика большего размера.Сколько кг. помидоров в одном ящике большего размера.

Автор: Гость