С+ 2Cl2 -== CCl4 Написать окислительно - восстановительную реакцию
Химия
С+ 2Cl2 -== CCl4 Написать окислительно - восстановительную реакцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C(o)-4е С+(4) 2Cl(2)-2е Сl(4) общее кратное 2 1- окислитель процесс восстановления 1- восстановитель процесс окисления.
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