от чего зависит длительность развития зародышей в икре?

Биология
от чего зависит длительность развития зародышей в икре?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 От внешних условий, таких как температура, прогреваемость водоёма и др. Ну и конечно от видового разнообразия, икринки разных видов животных развиваются по-разному.  
Гость:
Длительность развития зародыша в икре зависит от таких абиотических факторов, как: тепло, солнечная энергия.  Безусловно, кроме этого должны соблюдаться и биотические факторы. Икринка должна быть нормально развита и не быть съединой)) 
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