от чего зависит длительность развития зародышей в икре?

От внешних условий, таких как температура, прогреваемость водоёма и др. Ну и конечно от видового разнообразия, икринки разных видов животных развиваются по-разному.

Гость: Гость:

Длительность развития зародыша в икре зависит от таких абиотических факторов, как: тепло, солнечная энергия. Безусловно, кроме этого должны соблюдаться и биотические факторы. Икринка должна быть нормально развита и не быть съединой))