Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сешеных яблок из 2,1 т свежих? 6 класс
Математика
Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сешеных яблок из 2,1 т свежих? 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переводим т в кг получиться 0,3=300 кг 2,1 т = 2100 кг находим сколько яблок насушат из 100 кг 100*57/300=19кг теперь находим сколько из 2,1 т 2100*19/100=399 кг
Гость:
0,3т = 300 кг 300кг - 57кг 2,1т = 2100 кг 2100кг - х кг Составим пропорцию х=2100*57 / 300=399кг - сушёных яблок получится из 2,1т свежих
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций: Na2CO3 + Ca(No3)2; Cu(OH)2 +HCl; K2CO3 + HNO3; NaOH + H3PO4.
Математика
На дачном участке ростут 4 яблони ,а вишен- на 8 больше. Во сколько раз яблонь меньше, чем вишен? Как записать условия задачи?