В пятиугольнике один угол прямой.Найдите велечину остальных его углов,если известно что все они равна между собой.
Алгебра
В пятиугольнике один угол прямой.Найдите велечину остальных его углов,если известно что все они равна между собой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180(5-2) сумма углов пятиугольника, 180(5-2)-90 сумма четырех равных углов пятиугольника. (180*3-90)/4=450/4=112,5
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