В правильной треугольной пирамиде каждое из боковых ребер равно m и наклонено к основанию под углом a, определите радиус шара, описанного около этой пирамиды Помогите пожалуйста
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде каждое из боковых ребер равно m и наклонено к основанию под углом a, определите радиус шара, описанного около этой пирамиды Помогите пожалуйста
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