теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и еще три дня - по 360 км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же киломе...
Математика
теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и еще три дня - по 360 км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
380*2=760км -за два дня по 380 360*3=1080км-за три дня 360 760+1080=1.840км - за пять дней 1840/5 =368км-в среднем за 1 день 368*6=2208км-за 6 дней
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