теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и еще три дня - по 360 км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же киломе...

Математика

теплоход был в пути 5 дней.два дня он проходил по 380 км. в день и еще три дня - по 360 км. сколько км. в день проходил теплоход в среднем? сколько км. он пройдет за 6 дней, если в среднем будет проходить по столько же километров?

Автор: Гость