помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.

Химия

помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.

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