помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.

Химия
помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только при взаимодействии карбоната образуется газ6 CaCO3+2НCl= CaCl2+H2O+CO2 Пропроция:  Х/100=56/22,4 Х=250г карбоната вступило в реакцию Содежание карбоната: 250/400*100%=62,5% Оксида: 100-62,5=37,5%
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