помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.
Химия
помогите срочно. Смесь оксида кальция и карбоната кальция массой 400 г обработали избытком соляной кислоты. При этом выделился газ обьемом 56 л. Определить массовую долю оксида кальция в исходной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только при взаимодействии карбоната образуется газ6 CaCO3+2НCl= CaCl2+H2O+CO2 Пропроция: Х/100=56/22,4 Х=250г карбоната вступило в реакцию Содежание карбоната: 250/400*100%=62,5% Оксида: 100-62,5=37,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
от каждой коровы фермер получил за год в среднем 54 ц молока.Из одного центнера можно изготовить 4 кг масла.Сколько масла можно можно изготовить из...
Биология
§18. Бесполое размножение. №91.Напишите,в чем заключается биологическая роль размножения.Какие различают типы размножения? №93.Охарактеризуйте форм...
Химия
в трех пробирках содержатся хлорида натрия магния и алюминия . одним реактивом определить в какой пробирке находится каждое из выданных веществ
Литература