отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков золота. первому сыну досталось 1/3 всех мешков, второму 15 мешков, третьему в два раза меньше, чем первому сыну, четвертому в 3 раза меньше, чем второму сыну, пятому...

Алгебра

отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков золота. первому сыну досталось 1/3 всех мешков, второму 15 мешков, третьему в два раза меньше, чем первому сыну, четвертому в 3 раза меньше, чем второму сыну, пятому досталось 4 мешка золота. сколько мешков золота оставил в наследство своим сыновьям отец?

Автор: Гость