отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков золота. первому сыну досталось 1/3 всех мешков, второму 15 мешков, третьему в два раза меньше, чем первому сыну, четвертому в 3 раза меньше, чем второму сыну, пятому...
Алгебра
отец раздавал своим пятерым сыновьям наследство в виде мешков золота. первому сыну досталось 1/3 всех мешков, второму 15 мешков, третьему в два раза меньше, чем первому сыну, четвертому в 3 раза меньше, чем второму сыну, пятому досталось 4 мешка золота. сколько мешков золота оставил в наследство своим сыновьям отец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять количество мешков с золотом за х, то первый сынполучил х/3 второй - 15 мешков третий -х/6, четвертый 15:3=5 мешков пятый - 4 мешка х=х/3+х/6+15+5+4 х-х/3- х/6=24 х- х/2=24 х/2=24 х=24*2=48 мешков с золотом составляло наследство. Проверка: 48:3+15+48:6+5+4=16+4+15+5+8
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