Привет! Помогите сделать практическую работу. Проросшие семена фасоли посадить в три горшка с землей и поставить 1) на подоконник, 2)в темное место(в шкаф), 3)в холодное место. Результат наблюдений 1-неделя, что происходило 1)2...

Гость: Гость:

через 1 неделю на подоконнике нечто не будет в тёмном месте появится корешок а в холодном месте умрёт через 2 недели на подоконники пойдут расстки через 2 недели в тёмном месте появятся расстки листочки через 2 и 3 недели тот что в холодном месте так и умрёт через 3 недели на подоконники начнёт цвести а в темном месте появется цветочки