Привет! Помогите сделать практическую работу. Проросшие семена фасоли посадить в три горшка с землей и поставить 1) на подоконник, 2)в темное место(в шкаф), 3)в холодное место. Результат наблюдений 1-неделя, что происходило 1)2...
География
Привет! Помогите сделать практическую работу. Проросшие семена фасоли посадить в три горшка с землей и поставить 1) на подоконник, 2)в темное место(в шкаф), 3)в холодное место. Результат наблюдений 1-неделя, что происходило 1)2)3)-горшках, 2я неделя и 3я неделя.Через 2 недели нужно было сделать вывод. Я забыл про это задание......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 1 неделю на подоконнике нечто не будет в тёмном месте появится корешок а в холодном месте умрёт через 2 недели на подоконники пойдут расстки через 2 недели в тёмном месте появятся расстки листочки через 2 и 3 недели тот что в холодном месте так и умрёт через 3 недели на подоконники начнёт цвести а в темном месте появется цветочки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифметическое 4 чисел равно 6,7. Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, третье число меньше четвертого в 1,5 раза. Найти ...
Химия
Допишите уравнения реакций для пропионовой кислоты. Назовите полученные вещества C2H5COOH+Fe→ C2H5COOH+Na2O→ C2H5COOH+NaOH→ C2H5COOH+Na2CO3→ C2H5CO...
Английский язык
Children like to go to the pond.The ice is nice on the pond.They can ski and skate.They are good sportsmen.Kate-Hi,Jane! Jane- Hi Kate .Glad to mee...