ребят помогите сколько квадратных метров в 36га????????? 1 га-10000м кв
Математика
ребят помогите сколько квадратных метров в 36га????????? 1 га-10000м кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*10000= 360000 Легкое задание :)
Гость:
Решение: 36*10000=36*10^4 м кв
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