Среднее арифметическое 4 чисел равно 6,7. Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, третье число меньше четвертого в 1,5 раза. Найти значение 3 и 4 числа.
Математика
Среднее арифметическое 4 чисел равно 6,7. Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, третье число меньше четвертого в 1,5 раза. Найти значение 3 и 4 числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - первое число 1,2*2 - второе число х-третье число 1,5*х - четвертое число (2 + 1,2*2 + х + 1,5х):4 = 6,7 2+2,4+2,5х = 26,8 2,5х=26,8-2-2,4 2,5х=22,4 х=8,96 1,5х=13,44 Ответ: третье число 8,96, четвертое число 13,44
Гость:
пусть х- 3 число тогда 4 число 1.5х 1 число 2 2 число - 1.2*2 составляем уравнение (х+1.5х+2+2*1.2):4=6.7 (2.5х+4.4)=6.7*4 2.5х=26.8-4.4 х=22.4:2.5 х=8.96 8.96*1.5=13.44 отсюда следует (8.96+13.44+2+2.4):4=6.7
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