Среднее арифметическое 4 чисел равно 6,7. Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, третье число меньше четвертого в 1,5 раза. Найти значение 3 и 4 числа.

Математика

Среднее арифметическое 4 чисел равно 6,7. Первое число равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, третье число меньше четвертого в 1,5 раза. Найти значение 3 и 4 числа.

Автор: Гость