написати невеличкий твір " Моя мрія" срочно на завтра

Қазақ тiлi
написати невеличкий твір " Моя мрія" срочно на завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мрія!Я гадаю моя мрія ще не дуже конкретна, але все одно я визначилась!Я хочу мати багато часу, я хочу всим допомогти!!!Вибач але зараз у мене  систра поїхала і я більш нічого не можу придумати!НЕ ОБРАЖАЙСЯ!  
Гость:
                                           "МОЯ МРІЯ"                        Я завжди мріяла побувати в тетрі.І ось моя мрія здійснилася. Я з задоволенням переглянула виставу "Наталка Полтавка".Мене переповнювали емоції.Всі глядачі були вражені грою акторів.Найбільше сподобалася головна героїня Наталка Полтавка. Тепер я завжди буду відвідувати театральні вистави. 
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