написати невеличкий твір " Моя мрія" срочно на завтра

Гость: Гость:

Моя мрія!Я гадаю моя мрія ще не дуже конкретна, але все одно я визначилась!Я хочу мати багато часу, я хочу всим допомогти!!!Вибач але зараз у мене систра поїхала і я більш нічого не можу придумати!НЕ ОБРАЖАЙСЯ!