в какой суд может обратиться человек в случае когда его родственник не хочет делится завешанием

География
в какой суд может обратиться человек в случае когда его родственник не хочет делится завешанием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в Мировой.............................................!  
Гость:
Надо обратиться районный суд
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