какое наибольшее число квадратов со стороной 2см можно вырезать из квадрата площадь которого равна 1дм квадратных

Математика

какое наибольшее число квадратов со стороной 2см можно вырезать из квадрата площадь которого равна 1дм квадратных

Автор: Гость