какое наибольшее число квадратов со стороной 2см можно вырезать из квадрата площадь которого равна 1дм квадратных
Математика
какое наибольшее число квадратов со стороной 2см можно вырезать из квадрата площадь которого равна 1дм квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 х2 = 4 кв.см площадь квадрата 2) 1 кв.дм = 100 кв.см 3) 100 : 4 = 25 квадратов можно вырезать из листа площадью 1 кв.дм
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