Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сделала 15 рейсов.закончена ли вся работа? если нет, сколько земли осталось вывести?
Математика
Из котлована нужно вывести 1200т земли. работают 5 семитонных и 4 пятитонных самосвалов.каждая машина за день сделала 15 рейсов.закончена ли вся работа? если нет, сколько земли осталось вывести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*5=35 (т)- перевозят все семитонные самосвалы за один рейс 2) 35*15=525 (т)- перевезли все семитонные самосвалы 3) 5*4=20 (т)- перевозят 4 пятитонных самосвалов за один рейс 4) 20*15=300 (т)-перевезли все пятитонные самосвалы за один рейс 5) 525+300=825 (т)- перевезли все самосвалы 6) 1200-825=375(т)- осталось увезти самосвалам Ответ:375 тонн осталось вывезти
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