помогите пожалуйста надо разобрать слова :леньшколафонтипа того зимаз- согл. мягк. парн. звон.и-гласн. безуд.м- согл. тверд.непарн.звон.а- гл. удар.4 бук. 4 зв.

Гость: Гость:

лень Л- [л' ] - согл. мягк., парн, звонк, непарн Е -[э] - гласн., ударн. Н- [н'] согл., мягк., парн., звонк., непарн. Ь - мягкий знак 4 буквы 3 звука школа ш -[ш] - согл., тверд., непарн., глух., парн к- [к]- согл., тверд., парн., глух., парн. о -[о] - глас., ударн л -[л ]- согл., тверд., парн., звонк., непарн. а -[а]- глас., безуд. 5 букв 5 звуков фон ф- [ф]-согл., тверд., парн., глух., парн. о -[о]- глас., ударн н -[н] согл., тверд., парн., звонк., непарн 3 буквы 3 звука