помогите пожалуйста надо разобрать слова :леньшколафонтипа того зимаз- согл. мягк. парн. звон.и-гласн. безуд.м- согл. тверд.непарн.звон.а- гл. удар.4 бук. 4 зв.
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помогите пожалуйста надо разобрать слова :леньшколафонтипа того зимаз- согл. мягк. парн. звон.и-гласн. безуд.м- согл. тверд.непарн.звон.а- гл. удар.4 бук. 4 зв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лень л-[л' ]-согл.,мягкий,звон.,непарн,сонорный; е-[э]-гласн,ударный; н-[н' ]-согласн,мягкий,звонкий,непарный,сонорный; ь-звука не обозначает 4буквы,3зв. фон ф-[ф ]-согл.тверд.,глух.,парн. о-[о]-гласн.,ударный. н-[н]-согласн,твёрдый,звонкий,непарный,сонорный; 3 буквы,3 зв. школа ш-[ш ]-согл.тверд.,глух.,непарн. к-[к ]-согл.тверд.,глух.,парн. о-[о]-гласн.,ударный. л-[л ]-согл.,твёрд,звон.,непарн,сонорный; а-[а]-гласн.,безударный.
Гость:
лень Л- [л' ] - согл. мягк., парн, звонк, непарн Е -[э] - гласн., ударн. Н- [н'] согл., мягк., парн., звонк., непарн. Ь - мягкий знак 4 буквы 3 звука школа ш -[ш] - согл., тверд., непарн., глух., парн к- [к]- согл., тверд., парн., глух., парн. о -[о] - глас., ударн л -[л ]- согл., тверд., парн., звонк., непарн. а -[а]- глас., безуд. 5 букв 5 звуков фон ф- [ф]-согл., тверд., парн., глух., парн. о -[о]- глас., ударн н -[н] согл., тверд., парн., звонк., непарн 3 буквы 3 звука
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