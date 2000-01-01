До распродажи брюки стоили дешевле пиджака на 60% и дороже рубашки на 300%. В период распродажи цена пиджака снизилась на 20%, а цена брюк - на 25%. Витя купил пиджак и брюки во время распродажи. Сколько рубашек он мог купить н...
Алгебра
До распродажи брюки стоили дешевле пиджака на 60% и дороже рубашки на 300%. В период распродажи цена пиджака снизилась на 20%, а цена брюк - на 25%. Витя купил пиджак и брюки во время распродажи. Сколько рубашек он мог купить на ту же сумму, если цена рубашки не изменилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До распродажи брюки -х пиджак-1,6х рубашка 1/3 х распродажа брюки -0,75х пиджак-1,28х 0,75х+1,28х=2,03х рубашки 2,03/0,3=6 штук мог купить
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