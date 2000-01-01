На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на складе?

Математика
На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на складе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10120 +5480 = 15600 кг осталось на складе 2) 10120+15600 =25720 кг овощей было на складе.
Гость:
1) 10120+5480=15600 (кг) - овощей осталось 2) 15600+10120=25720 (кг) Ответ: на складе было 25720 кг овощей.
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