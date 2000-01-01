На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на складе?

Математика

На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на складе?

Автор: Гость