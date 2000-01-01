Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.

Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что?) Дождь(подлежащие выраженое существительным) (что сделал?) пошумел (сказуемое выраженное глаголом (подчеркивается двумя чертами))  минут (дополнение выраженное существительным,подчеркивается пунктирной линией) пять(числительное) и (что сделал? ушел (сказуемое выраженное глаголом(подчеркивается двумя чертами)) (куда?) (обстоятельство, подчеркивается_._._._)  дальше.
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