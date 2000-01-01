Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.

Гость: Гость:

(Что?) Дождь(подлежащие выраженое существительным) (что сделал?) пошумел (сказуемое выраженное глаголом (подчеркивается двумя чертами)) минут (дополнение выраженное существительным,подчеркивается пунктирной линией) пять(числительное) и (что сделал? ушел (сказуемое выраженное глаголом(подчеркивается двумя чертами)) (куда?) (обстоятельство, подчеркивается_._._._) дальше.