Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Что?) Дождь(подлежащие выраженое существительным) (что сделал?) пошумел (сказуемое выраженное глаголом (подчеркивается двумя чертами)) минут (дополнение выраженное существительным,подчеркивается пунктирной линией) пять(числительное) и (что сделал? ушел (сказуемое выраженное глаголом(подчеркивается двумя чертами)) (куда?) (обстоятельство, подчеркивается_._._._) дальше.
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