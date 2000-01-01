вычислите производную 4x в 5ой степени +3cosx-6x+5

Алгебра
вычислите производную 4x в 5ой степени +3cosx-6x+5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная равна:  5*4*x^4 - 3*sinx - 6   Это сделано, просто используя правила дифференцирования
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