помогите! В двух комнатной квартире площадь одной комнаты 20,64 кв метров ,а площадь другой комнаты в 2,4 раза меньше.Найдите площадь этих двух комнат вместе
Математика
помогите! В двух комнатной квартире площадь одной комнаты 20,64 кв метров ,а площадь другой комнаты в 2,4 раза меньше.Найдите площадь этих двух комнат вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20,64/2,4=8,6 кв.м- площадь второй комнаты 20,64+8,6= 29,24 кв.м- площадь двух комнат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Гибралтарский пролив можно пересечь на яхте за 3 часа,а на судне с подводными крыльями за 2 часа.Какую часть составляет время движения через гибрал...
Українська література
Укажите из предложенного списка 3 страны, лидирующие по производству шерсти : Великобритания, Китай, Казахстан, Россия, Индия, Австралия, Новая Зел...
Математика
в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить ...
Химия