помогите! В двух комнатной квартире площадь одной комнаты 20,64 кв метров ,а площадь другой комнаты в 2,4 раза меньше.Найдите площадь этих двух комнат вместе

Математика

помогите! В двух комнатной квартире площадь одной комнаты 20,64 кв метров ,а площадь другой комнаты в 2,4 раза меньше.Найдите площадь этих двух комнат вместе

Автор: Гость