Укажите из предложенного списка 3 страны, лидирующие по производству шерсти : Великобритания, Китай, Казахстан, Россия, Индия, Австралия, Новая Зеландия.
Українська література
Укажите из предложенного списка 3 страны, лидирующие по производству шерсти : Великобритания, Китай, Казахстан, Россия, Индия, Австралия, Новая Зеландия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
думаю что 2,3и 4..................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить ...
Химия
Алгебра
До распродажи брюки стоили дешевле пиджака на 60% и дороже рубашки на 300%. В период распродажи цена пиджака снизилась на 20%, а цена брюк - на 25%...
Математика
На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на ...