в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?

Математика

в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?

Автор: Гость