в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?

Математика
в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800:24=200 л-----первый насос за 1 мин выкачивает 4800:40=120 л---- второй насос за 1 мин выкачивает 200+120=320 л-----оба насоса за 1 мин выкачивает 4800:320= за15 мин---- можно выкачать всю воду если включить два насоса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Опыт:Распознать хлорид натрия,если даны растворы хлорида натрия,сульфата натрия и карбоната натрия.
Ответить
Алгебра
До распродажи брюки стоили дешевле пиджака на 60% и дороже рубашки на 300%. В период распродажи цена пиджака снизилась на 20%, а цена брюк - на 25%...
Ответить
Математика
На складе хранились овощи.Когда со склада увезли 10120кг овощей,там осталось на 5480кг овощей больше,чем увезли.Сколько килограммов овощей было на ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение по составу: Дождь пошумел минут пять и ушел дальше.
Ответить
Алгебра
вычислите производную 4x в 5ой степени +3cosx-6x+5
Ответить