в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?
Математика
в цистерне было 4800 л воды.Один насос может выкачать всю воду за 24 мин.а второй за 40 мин.За сколько минут можно выкачать всю воду если включить два насоса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800:24=200 л-----первый насос за 1 мин выкачивает 4800:40=120 л---- второй насос за 1 мин выкачивает 200+120=320 л-----оба насоса за 1 мин выкачивает 4800:320= за15 мин---- можно выкачать всю воду если включить два насоса.
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