Используя данные существительные,продолжите заполнение таблицы парами слов,которые противопоставлены по родовому признаку.   Медведь,гусь,петух,конь,дедушка,друг,юноша,старик,волк,слон,бык,кролик, заяц,отец,дядя.              м...

Русский язык
Используя данные существительные,продолжите заполнение таблицы парами слов,которые противопоставлены по родовому признаку.   Медведь,гусь,петух,конь,дедушка,друг,юноша,старик,волк,слон,бык,кролик, заяц,отец,дядя.              муж.род                                             жен.род 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь - медведица Гусь - гусыня Петух - курица Конь - кобыла Дедушка - бабушка Друг - подруга Юноша - девушка Старик - старуха Волк - волчица Слон - слониха Бык - корова Кролик - крольчиха Заяц - зайчиха Отец - мать Дядя - тетя
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