Из 50кг молока получается 4кг сыра.Сколько кг сыра получится из 1т молока?из 5т?
Математика
Из 50кг молока получается 4кг сыра.Сколько кг сыра получится из 1т молока?из 5т?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 1 т молока 1т=1000 кг Значит, молоко в 20 раз тяжеле Умножим, 4 кг сыра на 20. Получим 80 кг сыра Из 5 т молока Ясное дело, умножим предыдущий ответ на 5 Получим 400 кг сыра
Гость:
Из 50кг молока получается 4кг сыра.Сколько кг сыра получится из 1т молока?из 5т? 1т молока ( мы помним, что 1т=1000 кг) больше 50 кг в 20 раз. И сыра получится в 20 раз больше. Составим пропорцию: 50 - 4 1000-х В пропорции произведение её крайних членов равно произведению ее средних членов: 50х=4000 х=80кг ---------------------------- Такую же пропорцию составим и с 5 тоннами 50-4 5000-х 50х=20000 х=400 кг Задачу можно решить и несколько иначе, если Вы еще незнакомы с пропорциями. 1) узнать, во сколько раз больше 1 тонна ( 5 тонн), чем 50 кг. И затем умножить на 4 кг. 1000:50=20 (раз) 20*4=80 кг и 5000:50=100 ( раз) 100*4=400 кг
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