два печника сложили печь за 16 часов. Известно что первый из них работая один сложил бы печь за 24 часа.За сколько часов второй печник работая один сложил бы ту же печь???????? СРОЧНО
Математика
два печника сложили печь за 16 часов. Известно что первый из них работая один сложил бы печь за 24 часа.За сколько часов второй печник работая один сложил бы ту же печь???????? СРОЧНО
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Составляем и решаем уравнение: 1/(24)+1/x=1/16 x=48 Ответ за 48 часов
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