два печника сложили печь за 16 часов. Известно что первый из них работая один сложил бы печь за 24 часа.За сколько часов второй печник работая один сложил бы ту же печь???????? СРОЧНО

Математика
два печника сложили печь за 16 часов. Известно что первый из них работая один сложил бы печь за 24 часа.За сколько часов второй печник работая один сложил бы ту же печь???????? СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем и решаем уравнение: 1/(24)+1/x=1/16 x=48 Ответ за 48 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сила тяжести связь между силой тяжести и массой тела
Ответить
Русский язык
прочитайте группы слов . поставьте к каждому слову вопрос. укажите, как оно называется в грамматике. скворцы,занимать, прошлогодний, квартиры. галк...
Ответить
Русский язык
Используя данные существительные,продолжите заполнение таблицы парами слов,которые противопоставлены по родовому признаку.   Медведь,гусь,петух,кон...
Ответить
Математика
Из 50кг молока получается 4кг сыра.Сколько кг сыра получится из 1т молока?из 5т?  
Ответить
Русский язык
Очень срочно!!!!! Нужно просклонять по падежам существительные: аллея,окно и пристань.Зарание спасибо)
Ответить