Английский язык

Восстанови письмо Бэнаю.Употреби глаголы в скобках в Past Simple. Dear Jim, Last month I (be) ______ at Chatterplace. I (have) ______ a good time there. I (live) _____ in a small but nice room. When it (be) ______ fine and warm, i (go) ______ for a walk and (play) _____ tennis

