Найдите синус косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,если ВС=8 см,АВ=10дм.

Геометрия

Найдите синус косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,если ВС=8 см,АВ=10дм.

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