Найдите синус косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,если ВС=8 см,АВ=10дм.
Геометрия
Найдите синус косинус и тангенс углов А и В треугольника АВС с прямым углом С,если ВС=8 см,АВ=10дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдём катет АС по теореме Пифагора: АС^2= 100-64. АС=6. sinА=8/10=0,8. sinB=6/10=0.6; cosA=6/10=0,6. cosB=8/10=0,8
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