Даны два суждения: -соблюдение прав человека-внутренее дело страны -соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема. скажите какое из них характеризует -тоталитарное общество - правовое государство и докажите что вы правы

Гость: Гость:

-соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема - правовое гос-во,тк в его основе лежит правовой закон,который и предоставляет права, защищая их -соблюдение прав человека-внутренее дело страны - тоталитарное об-во - вторая часть этого предложения и объясняет, поч это тоталитарное об-во