Даны два суждения: -соблюдение прав человека-внутренее дело страны -соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема. скажите какое из них характеризует -тоталитарное общество - правовое государство и докажите что вы правы
География
Даны два суждения: -соблюдение прав человека-внутренее дело страны -соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема. скажите какое из них характеризует -тоталитарное общество - правовое государство и докажите что вы правы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема - правовое гос-во,тк в его основе лежит правовой закон,который и предоставляет права, защищая их -соблюдение прав человека-внутренее дело страны - тоталитарное об-во - вторая часть этого предложения и объясняет, поч это тоталитарное об-во
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