Маленький Водяной собирал все что люди бросали в пруд пустые банки ,старые лампочки,дырявые шлепанцы. Все он прятал под камнями позади своего дома. Под большим камнем он прятал 167 находок , а остальные разложил под 3 маленьким...

Математика

Маленький Водяной собирал все что люди бросали в пруд пустые банки ,старые лампочки,дырявые шлепанцы. Все он прятал под камнями позади своего дома. Под большим камнем он прятал 167 находок , а остальные разложил под 3 маленькими:под первый спрятал 14 находок, а под каждый следущий камень на 9 больше , чем под предыдущий. Сколько ''экспонатов'' в коллекции Маленького Водяного? плиззз решите !!!!!!!!!! СРОЧНО

Автор: Гость