Маленький Водяной собирал все что люди бросали в пруд пустые банки ,старые лампочки,дырявые шлепанцы. Все он прятал под камнями позади своего дома. Под большим камнем он прятал 167 находок , а остальные разложил под 3 маленьким...
Математика
Маленький Водяной собирал все что люди бросали в пруд пустые банки ,старые лампочки,дырявые шлепанцы. Все он прятал под камнями позади своего дома. Под большим камнем он прятал 167 находок , а остальные разложил под 3 маленькими:под первый спрятал 14 находок, а под каждый следущий камень на 9 больше , чем под предыдущий. Сколько ''экспонатов'' в коллекции Маленького Водяного? плиззз решите !!!!!!!!!! СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
167+14+(14+9)+(14+9+9)=167+14+23+32=236
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