Решите пожалуйста!! 9X2-1=0 (забыл эту тему) нужно найти X1,X2
Алгебра
Решите пожалуйста!! 9X2-1=0 (забыл эту тему) нужно найти X1,X2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х^2-1=0, 9x^2=1, x1=1/3, x2=-1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маленький Водяной собирал все что люди бросали в пруд пустые банки ,старые лампочки,дырявые шлепанцы. Все он прятал под камнями позади своего дома....
География
Даны два суждения: -соблюдение прав человека-внутренее дело страны -соблюдение прав человека-общечеловеческая проблема. скажите какое из них хар...
Алгебра
Площадь заповедника была увеличена с 250 км2 до 350 км2.На сколько процентов увеличилась площадь заповедника?
Геометрия