Решите пожалуйста!! 9X2-1=0 (забыл эту тему) нужно найти X1,X2

Алгебра
Решите пожалуйста!! 9X2-1=0 (забыл эту тему) нужно найти X1,X2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х^2-1=0, 9x^2=1, x1=1/3, x2=-1/3
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