36 * (5a + 19) = 30a + 1134
Математика
36 * (5a + 19) = 30a + 1134
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Раскрываем скобки в левой части уравнения 180а + 684 = 30а + 1134 2. Разделим все части уравнения на 3 (так легче) 60а + 228 = 10а + 378 3. Переносим число в правую часть с противоположным знаком, и многочлен 10а 60а - 10а=378-228 4. Приводим подобные члены, считаем 50а=150 а=3 Ответ: а=3
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