Слова строем и строй однокоренные слова?Какие в них корни?
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Слова строем и строй однокоренные слова?Какие в них корни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слова строем ,строй -это однокоренные слова слове строем -корень стро,ем окончание ,основа стро. слове строй -корень строй ,окончание нуленое,основы нет
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