килограмм слив стоит 1,5 грн. постройте график зависимости стоимости слив Р (в гривнах) от ее массы К (в килограммах)

Математика

килограмм слив стоит 1,5 грн. постройте график зависимости стоимости слив Р (в гривнах) от ее массы К (в килограммах)

Автор: Гость