килограмм слив стоит 1,5 грн. постройте график зависимости стоимости слив Р (в гривнах) от ее массы К (в килограммах)

Математика
килограмм слив стоит 1,5 грн. постройте график зависимости стоимости слив Р (в гривнах) от ее массы К (в килограммах)
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