ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ в театральной кассе было 480 билетов. кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов осталось в кассе? Составь обратную задачу и реши её

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ в театральной кассе было 480 билетов. кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов осталось в кассе? Составь обратную задачу и реши её
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*16=80б- продали всего билетов 480-80=400б- осталось в кассе  Кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. После этого в кассе еще осталось 400 билетов. Сколько билетов было в кассе первоначально? 5*16=80б- продали 80+400=480б- было 
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