ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ в театральной кассе было 480 билетов. кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов осталось в кассе? Составь обратную задачу и реши её

Гость: Гость:

5*16=80б- продали всего билетов 480-80=400б- осталось в кассе Кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. После этого в кассе еще осталось 400 билетов. Сколько билетов было в кассе первоначально? 5*16=80б- продали 80+400=480б- было