Меньшая диагональ ромба равна 12 см а острый угол ромба равен 60 градусам найти периметр ромба

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Меньшая диагональ равна 12, значит половина равна, 6 Так же угол в 60 градусов делится диагональю(биссектрисой) значит половина угла равна 30 * угол в 30 градусов лежит против половины маленькой диагонали Та как против угла в 30 градусов лежит угол в 2 раза меньше гипотенузы тогда гипотенуза равна 12 см, а значит периметр треугольника равен 48. Способ 2 Рассмтрим треугольник который лежит выше маленькой диагонали Он равнобедренны по определению ромба А занчит улы при основании равны, т.к. вершина равна 60 градусам то и остальные углы тоже по 60 значит стороны ромба равны по 12 см так-ка треугольник равносторонний, значит периметр равен 48 градусов