из пункта А в пункт В расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.За час автомобилист проезжает на 40 км больше чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно что он прибыл...

Алгебра

из пункта А в пункт В расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.За час автомобилист проезжает на 40 км больше чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно что он прибыл в пункт В на 2 часа позже автомобилиста.Ответ дайте в км/с

Автор: Гость