из пункта А в пункт В расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.За час автомобилист проезжает на 40 км больше чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно что он прибыл...
Алгебра
из пункта А в пункт В расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.За час автомобилист проезжает на 40 км больше чем велосипедист.Определите скорость велосипедиста,если известно что он прибыл в пункт В на 2 часа позже автомобилиста.Ответ дайте в км/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x- скорость велосипедиста, тогда x+40-автомобиля. Найдём разность времени их поездки: 60/x-60/(x+40)=2 2400/(x^2+40x)=2 2400=2x^2+80x x^2+40x-1200=0 По теореме Виета: x1+x2=-40 x1*x2=-1200 x1=-60 x2=20 Первый не подходит, т.к. скорокть не может быть отрицательной.
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