Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса.Чере 2 часа автобусы встретились.Чему равно расстояние между пунктами А и Б ?                                   ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ!

Гость: Гость:

Расстояние между этими пунктами равно сумме расстояний, пройденных каждым автобусом. Как Вы помните, расстояние находят, умножив скорость на время. То-есть, то расстояние v, которое проходится за единицу времени ( например, один час), умножают на все это время t. S=v*t Если скорость автобусов одинаковая, то, если мы примем ее за х, искомое расстояние будет S=t*(х+х) км. Если скорость автобусов разная, то скорость одного можно принять за х, скорость второго за у. Тогда расстояние между пунктами будет t(х+у)/ Во многих задачах нет нужды выражать вторую скорость через другую букву, потому что вторая скорость меньше или больше на сколько-то ( или в разы). Тогда она выражается как х+(?) , х-(?) или х*n. Поскольку, кроме того, что двигались автобусы и они находились в пути 2 часа, никаких других данных Вы не сообщили, добавить к сказанному ничего не могу. Уверена, что теперь Вы сможете решить задачу самостоятельно.