Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса.Чере 2 часа автобусы встретились.Чему равно расстояние между пунктами А и Б ?                                   ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ!

Математика
Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали два автобуса.Чере 2 часа автобусы встретились.Чему равно расстояние между пунктами А и Б ?                                   ПОЖАЛУЙСТА С ОБЪЯСНЕНИЕМ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо сложить скорости автобусов, так узнаешь их скорость сближения. А затем скорость сближения умножить на 2 часа. Результат и будет расстоянием
Гость:
Расстояние между этими пунктами равно сумме расстояний, пройденных каждым автобусом. Как Вы помните, расстояние находят, умножив скорость на время. То-есть,  то расстояние v, которое проходится за единицу времени ( например, один час), умножают на все это время t.  S=v*t  Если скорость автобусов одинаковая, то, если мы примем ее за х, искомое расстояние будет  S=t*(х+х)  км.  Если скорость автобусов разная, то скорость одного можно принять за х, скорость второго за у. Тогда расстояние между пунктами будет  t(х+у)/ Во многих задачах нет нужды выражать вторую скорость через другую букву, потому что вторая скорость меньше или больше на сколько-то ( или в разы). Тогда она выражается как х+(?) ,  х-(?) или х*n.   Поскольку, кроме того, что двигались автобусы и они находились в пути 2 часа, никаких других данных Вы не сообщили, добавить к сказанному ничего не могу. Уверена, что теперь Вы сможете решить задачу самостоятельно.   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
подскажите пожалуйста примеры как 1дм=10см
Ответить
Русский язык
сочинение рассуждение на тему почему необходимо много и внимательно
Ответить
Алгебра
из пункта А в пункт В расстояние между которыми 60 км,одновременно выехали автомобилист и велосипедист.За час автомобилист проезжает на 40 км больш...
Ответить
Геометрия
Меньшая диагональ ромба равна 12 см а острый угол ромба равен 60 градусам найти периметр ромба
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ в театральной кассе было 480 билетов. кассир продал билеты на 5 спектаклей по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов ...
Ответить